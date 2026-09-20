Губернатор Подмосковья: В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 жителям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о состоянии жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников, произошедшей минувшей ночью. По его словам, медицинская помощь потребовалась 20 людям, в том числе троим детям. Глава региона отметил, что 15 пострадавших были госпитализированы, еще 6 человек после оказания помощи отказались от госпитализации.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся в Подольской детской больнице. Готовим их к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где они продолжат лечение. Врачи рядом, делают все необходимое», - сообщил губернатор.

Также в Раменском пострадали 6 взрослых. Один мужчина находится в тяжелом состоянии — с множественными травмами его доставили в Бронницкую больницу, сейчас ему проводят операцию. Еще 3 человека были госпитализированы с различными травмами. Два человека, пострадавшие в деревне Плетениха, получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второму оказали помощь без госпитализации. В Ленинском пострадали мужчина и молодая женщина — у обоих осколочные ранения ног, они в Видновской больнице.

В Домодедово пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. У взрослых осколочные ранения и другие травмы, они были госпитализированы. У ребенка поверхностная рана ноги. После оказания помощи госпитализация ему не потребовалась. В Котельниках помощь потребовалась двум мужчинам. От госпитализации они отказались.

«К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Сил пережить эту тяжелую утрату. Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь каждому пострадавшему. Состояние тех, кто остается в больницах, постоянно контролируют. Желаю всем скорейшего восстановления, а их родным и близким — сил и терпения», - сказал губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что начинается восстановление поврежденных домов. Уже проводится поквартирный обход — фиксируются все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление. Все необходимые поручения даны Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов.

«Наша задача — максимально быстро закрыть окна и помочь людям вернуть дома в порядок.Наша задача — максимально быстро закрыть окна и помочь людям вернуть дома в порядок», - подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью Московская область пережила массированную атаку беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 дронов в 17 округах.