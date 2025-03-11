Спасатели в Лыткарино помогли мужчине попасть в запертую квартиру, где находились его дети

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине попасть в запертую квартиру, где находились его дети. Инцидент произошел в Лыткарино.

За помощью обратился местный житель, который вышел из дома без ключей, чтобы быстро выбросить мусор, а дверь квартиры захлопнулась. В это время в помещении находились дети мужчины, которым три года и шесть лет.

Спасатели оперативно прибыли на место и, используя слесарный инструмент, вскрыли дверь в квартиру. Дети были в порядке, помощь медиков им не потребовалась.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе онлайн-записи в школу приемных родителей. Сделать это можно на сайте госуслуг Подмосковья.