Губернатор Подмосковья рассказал о возможности записаться в школу приемных родителей онлайн

В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу приемных родителей, теперь сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в Подмосковье нет детских домов, а 99% детей-сирот уже нашли свой дом. Для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, мы и придумали формат «гостевых» приемных родителей. Ребенок находится на воспитании у них временно, пока наши службы помогают родной семье решить трудности», — написал губернатор.

По его словам, жители региона также могут в электронной форме подать заявление на установление опеки над ребенком или предварительной опеки, возмездную и безвозмездную опеку, а также получить заключение о возможности быть опекуном.

Воробьев добавил, что в Подмосковье насчитывается более 15 тыс. приемных родителей. В общей сложности они воспитывают свыше 21 тыс. детей-сирот.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.