Спасатели в Одинцово помогли подростку освободить палец, застрявший в кресле

В Одинцово работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли подростку освободить палец, который застрял в кресле. Инцидент произошел на территории парка «Патриот».

Так, несовершеннолетний ковырял пальцем в кресле, и в какой-то момент тот застрял в конструкции. Самостоятельно освободиться мальчику не удалось.

Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и аккуратно расширили зазор, удерживающий палец. В результате палец удалось освободить. Помощь медиков подростку не потребовалась.

