Спасатели в Одинцово помогли подростку освободить палец, застрявший в кресле
В Одинцово спасатели помогли подростку, палец которого застрял в кресле
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Одинцово работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли подростку освободить палец, который застрял в кресле. Инцидент произошел на территории парка «Патриот».
Так, несовершеннолетний ковырял пальцем в кресле, и в какой-то момент тот застрял в конструкции. Самостоятельно освободиться мальчику не удалось.
Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и аккуратно расширили зазор, удерживающий палец. В результате палец удалось освободить. Помощь медиков подростку не потребовалась.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по возведению нового корпуса поликлиники в Нахабино.