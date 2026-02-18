Губернатор Подмосковья рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине

В 2026 году на улице Институтской в Нахабине городского округа Красногорск построят новый пятиэтажный корпус поликлиники №4, он появится рядом с действующей поликлиникой на 550 посещений в смену и позволит увеличить мощность практически вдвое – до 1080 посещений. Медицинскую помощь там смогут получать свыше 60 тыс. жителей Нахабина и ближайших населенных пунктов, включая деревни Черная и Исаково (м.о. Истра). Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход проведения работ.

«Мы понимаем, что на качественное первичное звено есть большой запрос у жителей. И президент [России Владимир Путин] часто указывает главам регионов на то, чтобы современная поликлиника была максимально доступна, оснащена оборудованием. Важно, чтобы там была возможность не только поставить диагноз, но также пройти диспансеризацию. И маммография, и УЗИ, и гастроколоноскопия – это ключевые направления, по которым человек получает сведения о своем здоровье», – сказал губернатор.

По его словам, возвести объект планируют раньше планируемого срока – в 2027 году. Работы стартовали в декабре 2024 года, однако, из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств, контракт был расторгнут. Через 11 месяцев их возобновила другая организация, на данный момент там ведутся монолитные работы.

В корпусе обустроят кабинеты компьютерной томографии, расширят возможности для эндоскопических исследований за счет добавления колоноскопии, гастроскопии и бронхоскопии, установят оборудование для реабилитации. Заведующая поликлиникой №4 Красногорской клинической больницы Лариса Батищева отметила, что учреждение построили в 1994 году, поэтому со временем ее мощности стало не хватать. По ее словам, новый корпус строят согласно всем нормам «Бережливой поликлиники».

В освободившихся помещениях старого корпуса откроют новые отделения для взрослых: ревматологии, нефрологии, кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Здания также соединят теплым переходом.

Отметим, что в Красногорске по госпрограмме строительства и капремонта ведутся работы еще на семи социальных объектах. Так, например, вскоре в округе после масштабного обновления откроют учебный центр «Нахабино», к 1 сентября – построят школу в микрорайоне Павшинская Пойма, капитально отремонтируют Красногорский колледж на улице Речной и спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу на улице Пионерской.

