Специалистов строительного контроля Подмосковья отметили благодарностью президента России

Подмосковных специалистов стройконтроля отметили благодарностями президента

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Фото: [Министерство ЖКХ МО]

Экспертов подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технадзора капремонта региона отметили благодарностью президента России.

Отмеченные благодарностями специалисты в рамках СВО принимали участие в строительстве фортификационных сооружений на территории Курской области.

Благодарности вручила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная в рамках форума «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» в Правительстве региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил работникам пожарной охраны региона награды.

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