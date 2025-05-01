Специалистов строительного контроля Подмосковья отметили благодарностью президента России
Подмосковных специалистов стройконтроля отметили благодарностями президента
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Экспертов подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технадзора капремонта региона отметили благодарностью президента России.
Отмеченные благодарностями специалисты в рамках СВО принимали участие в строительстве фортификационных сооружений на территории Курской области.
Благодарности вручила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная в рамках форума «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» в Правительстве региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил работникам пожарной охраны региона награды.