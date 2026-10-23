Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах безопасности на железной дороге

Корчагин призвал быть бдительными на платформе и не отвлекаться на телефоны. Ожидать поезд следует подальше от края платформы. Нельзя разрешать детям бегать и играть возле путей.

«Переходите железную дорогу исключительно в разрешенных местах — по мостам, тоннелям или настилам, предварительно сняв капюшоны и отключив наушники. Помните, что пешеходу сложно рассчитать скорость приближающегося состава, а машинисту многотонного поезда требуется значительное расстояние для полной остановки», — призвал специалист.

Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед приближающимся поездом. При пересечении путей нужно убедиться в том, что они свободны.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.