Специалисты Госветслужбы Подмосковья проверили качество речной и морской рыбы на рынках

В октябре 2024 года специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы провели более тысячи исследований для оценки качества рыбы разных пород, включая морскую, которую продают на рынках в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности они взяли 966 проб на органолептические показатели и паразитарную частоту. По результатам исследований отклонения показателей от нормы обнаружены не были, вся продукция прошла проверку.

Жителям региона напомнили, что перед покупкой рыбы стоит оценить ее запах, а также глаза — они должны быть прозрачными и яркими, без помутнения. Помимо этого, им посоветовали запросить у продавца ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.