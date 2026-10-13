Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали более 20 колодцев

Мособлводоканал за месяц провел ремонт 24 смотровых колодцев

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали 24 смотровых колодца. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ремонтные работы проводятся как в рамках утвержденного плана, так и по заявкам жителей.

Сотрудники предприятия выполнили ремонт плит перекрытия, восстановили гидроизоляцию, прочистили колодцы, провели пескоструйную обработку и покраску.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капремонте теплосетей в Дзержинском.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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