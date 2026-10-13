Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали более 20 колодцев
Мособлводоканал за месяц провел ремонт 24 смотровых колодцев
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала в сентябре отремонтировали 24 смотровых колодца. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ремонтные работы проводятся как в рамках утвержденного плана, так и по заявкам жителей.
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