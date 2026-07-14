Губернатор Воробьев рассказал о капремонте теплосетей в Дзержинском

К сентябрю 2026 года в Дзержинском капитально отремонтируют пять участков теплосетей и центральных тепловых пунктов, чтобы повысить надежность системы теплоснабжения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из объектов — магистральный участок теплосети на улице Угрешской — и проверил, как идут работы.

«У нас большая программа модернизации тепло- и энергоснабжения. Сегодня мы приехали на один из объектов в Дзержинском, где перекладывают теплотрассу. Мы должны к сентябрю подготовить и магистральные, и распределительные сети. Такая работа ведется во всех городских округах без исключения. Наша задача — войти в зимний период уже с новыми котельными, БМК и обновленными сетями. Здесь, в Дзержинском, мы также полностью модернизируем шесть ЦТП, которые будут выглядеть совершенно иначе. Сейчас важно строго соблюсти сроки и обеспечить поставку оборудования. После завершения монтажных работ необходимо время и на пусконаладку установок, это тоже требует внимания и определенных усилий», – сказал губернатор.

На улице Угрешской специалисты заменят 1,3 км труб, по которым горячая вода поступает в 140 жилых домов и 25 социальных объектов. Они уже уложили первые 200 м нового трубопровода. Заместитель директора по развитию департамента теплоэнергетики ГК «ЕКС» Алексей Сильвестров отметил, что в целом по Дзержинскому работы ведутся на пяти участках общей протяженностью около 6 км строго по графику.

Капремонт остальных участков теплосетей находится в активной стадии, он проходит на улицах Ленина, Шама, Лесной, в сквере Ветеранов. Модернизация обеспечит более надежным теплом 226 домов и 55 социальных объектов, включая школы, детские сады, больницы, спорткомплексы и учреждения культуры.

В городе также обновляют ЦТП, чтобы гарантировать бесперебойную подачу тепла. Так, готовность ЦТП-5 на улице Лесной, к которой подключено 8 МКД и 1 соцобъект, составляет уже 90%. Кроме того, наполовину выполнены работы на тепловом пункте Центральной бойлерной на улице Академика Жукова. Она обеспечивает теплом почти 50 многоэтажек и социальных учреждений. Среди других объектов — ЦТП-2 на улице Лермонтова, ЦТП-6 на улице Томилинской, ЦТП-27 на улице Лесной и ЦТП-24 на улице Угрешской. Все они уже оборудованы умными датчиками температуры и давления. Данные с них в режиме реального времени поступают в единую систему «Контур.ЖКХ».

В общей сложности в области с 2023-го обновили почти 600 котельных, БМК и ЦТП, а также около 730 км тепловых сетей. В этом году планируется построить и отремонтировать еще порядка 300 объектов.

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