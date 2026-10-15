Специалисты Мособлводоканала в сентябре выполнили около 240 плановых работ в рамках подготовки к зиме
Мособлводоканал за месяц провел 236 плановых работ по подготовке объектов к зиме
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала в сентябре выполнили 236 плановых работ в рамках подготовки коммунальных объектов к зиме. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, сотрудники предприятия очищали насосные агрегаты на канализационных насосных станциях, проводили замену изношенных элементов запорной арматуры, обновляли глубинные насосы на ВЗУ, меняли старые трубы, устанавливали новые пожарные гидранты, промывали сети.
В регионе ранее определили план профилактических мероприятий, который был доведен до округов. На каждом этапе выполнение работ контролирует МинЖКХ области.
Модернизация коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как коммунальные службы региона подготовились к зиме.