Специалисты Мособлводоканала за месяц извлекли из канализации более 6 тонн бытового мусора
Свыше 6 тонн мусора извлекли из канализации в Подмосковье в сентябре
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала в сентябре извлекли из канализации более 6 тонн бытового мусора. Всего было устранено 676 засоров, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ведомстве отметили, что только за последнюю неделю сотрудники предприятия ликвидировали 250 тампонад.
«Большинство засоров происходит из-за неправильной утилизации бытового мусора. В частности, из-за влажных салфеток и тряпичных изделий. Даже небольшое количество мусора способно остановить движение стоков», — напомнили в министерстве.
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