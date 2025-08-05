Специалисты «Мособлводоканала» за месяц устранили более 1,3 тыс. засоров на внешних сетях

Специалисты «Мособлводоканала» за месяц устранили более 1,3 тыс. засоров на сетях водоотведения и восстановили проходимость 1 тыс. участков внутриквартальных сетей канализации. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Среди округов больше всего засоров за указанный период устранили в Орехово-Зуево — 738. На втором месте по объему проведенных работ Павловский Посад, где было устранено 184 засора. На третьем — Электросталь с показателем 177 засоров.

Среди населенных пунктов лидеры — Куровское, Дрезна, Ликино-Дулево, Электросталь и Лосино-Петровский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске водозаборного узла в Дмитрове после реконструкции.