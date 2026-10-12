Специалисты Мособлводоканала за неделю провели около 480 ремонтно-восстановительных работ
Почти 480 работ провел Мособлводоканал на сетях за неделю
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 476 ремонтно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К примеру, в Шатуре отремонтировали самотечный коллектор на улице Чехова. В поселке Черусти отремонтировали сети водоснабжения. В Электростали промыли водопроводные сети на проспекте Ленина и улице Николаева. В селе Шарапово в Чехове заменили участок водопровода. В Орехово-Зуеве заменили задвижки на объекте на улице Правды.
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