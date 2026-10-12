Специалисты Мособлводоканала за неделю провели около 480 ремонтно-восстановительных работ

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 476 ремонтно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Шатуре отремонтировали самотечный коллектор на улице Чехова. В поселке Черусти отремонтировали сети водоснабжения. В Электростали промыли водопроводные сети на проспекте Ленина и улице Николаева. В селе Шарапово в Чехове заменили участок водопровода. В Орехово-Зуеве заменили задвижки на объекте на улице Правды.

С вопросами касательно качества воды и плановых отключений можно обратиться к специалистам единой линии по номеру 8 (800) 222-02-05.

Поддержание коммунальных объектов в рабочем состоянии и их модернизация соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.