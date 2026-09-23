Андрей Воробьев: в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке инфраструктуры в регионе к отопительному сезону. По его словам, стартовали пробные топки.

«В Подмосковье начались пробные топки — это финальная проверка системы перед стартом отопительного сезона. Смотрим, как работают котельные и теплосети, проверяем давление, температуру, автоматику — все, от чего зависит стабильная подача тепла в дома и социальные объекты», — сообщил Воробьев.

Глава региона отметил, что к зиме в Подмосковье подготовили около 3 тыс. котельных и порядка 11 тыс. км теплосетей, 2,1 тыс. водозаборных сооружений, 17,1 тыс. км сетей ХВС, 672 очистных сооружения, 14,6 тыс. км сетей водоотведения.

Также наготове более 300 резервных дизель-генераторов и почти 2,5 тыс. единиц коммунальной и аварийной техники, формируется оборудования, которое может потребоваться для проведения ремонтных работ.

Проверки проводятся и в многоквартирных домах. В зданиях промывают и испытывают системы отопления, проверяют подвалы и чердак. С 1 сентября готовность дома к отопительному периоду подтверждается паспортом. Уже проверено свыше 47 тыс. домов, что составляет 98% от плана.

«Главная задача сейчас — еще до наступления холодов выявить все слабые места и устранить их, чтобы отопительный сезон прошел стабильно», — подчеркнул губернатор.

Подготовка и модернизация коммунальных объектов к зиме проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о восстановлении домов, пострадавших от прилетов БПЛА.