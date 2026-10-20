Специалисты Мособлводоканала за неделю заменили на трубопроводах 17 единиц запорной арматуры
Мособлводоканал за неделю установил на трубопроводах 17 новых задвижек
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю заменили на трубопроводах 17 единиц запорной арматуры. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Задвижки выполняют функцию магистральных кранов, регулирующих потоки воды и давление в сети. Кроме того, они позволяют оперативно изолировать отдельные участки трубопровода при необходимости», — объяснили в министерстве.
В общей сложности с начала сезона на объектах заменили более 300 задвижек.
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