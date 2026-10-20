Специалисты Мособлводоканала за неделю заменили на трубопроводах 17 единиц запорной арматуры

Мособлводоканал за неделю установил на трубопроводах 17 новых задвижек

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Специалисты Мособлводоканала за неделю заменили на трубопроводах 17 единиц запорной арматуры. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Задвижки выполняют функцию магистральных кранов, регулирующих потоки воды и давление в сети. Кроме того, они позволяют оперативно изолировать отдельные участки трубопровода при необходимости», — объяснили в министерстве.

В общей сложности с начала сезона на объектах заменили более 300 задвижек.

Модернизация сетей холодного водоснабжения проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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