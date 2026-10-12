Спортсмены из Подмосковья завоевали девять наград на чемпионате России по гребному слалому

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей — четыре золота, два серебря и три бронзы — на чемпионате России по гребному слалому, который прошел с 7 по 11 октября в поселке Богородское Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, обладателями золотых наград стали Алексей Попов (каноэ-одиночка, мужчины) и Игорь Михайлов (каяк-одиночка, мужчины), которые представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта. Они также одержали победу в составе экипажа соревнований мужских «двоек». Даниил Замятин, Игорь Михайлов и Алексей Попов стали лучшими в мужской командной гонке.

Чемпионат завершил сезон всероссийских соревнований, в нем приняли участие команды из 16 регионов страны. Состязания провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.