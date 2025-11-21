Среднюю школу № 2 начали капитально ремонтировать в Черустях

В поселке Черусти Рошаля округа Шатура начали капитально ремонтировать среднюю школу № 2. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на Вокзальной улице. Это трехэтажное здание, которое было построено в 1957 году.

В рамках ремонта в школе отремонтируют крышу и фасад, заменят коммуникации, установят камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию, обновят мебель и оборудование, благоустроят территорию.

Подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций. Полностью ремонтные работы завершатся в следующем году — школу откроют в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил восьмую школу в Химках. Здание учреждения было капитально отремонтировано.