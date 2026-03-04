Стрелок из Московской области завоевал второе золото чемпионата Европы

Спортсмен из Подмосковья Антон Аристархов завоевал вторую золотую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе, он представляет Областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта Ногинска. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он стал лучшим в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м». На втором и третьем месте оказались спортсмены из Германии и Чехии соответственно.

До этого подмосковный стрелок стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Чемпионат проходит с 1 по 4 марта в Ереване (Армения), его участниками стали 350 спортсменов из 40 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.