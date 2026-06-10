Строители на 70% завершили капитальный ремонт Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ

В Наро‐Фоминском городском округе приближается к завершению масштабная модернизация образовательного учреждения: капремонт школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на улице Калинина, 15а, выполнен уже на 70%. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкция ведется в рамках государственной программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке специалисты занимаются отделкой и общестроительными процессами, приводят в порядок кровлю и фасад, прокладывают и налаживают инженерные коммуникации.

Обновленную школу рассчитывают открыть к сентябрю 2026 года — это позволит создать для ребят с ОВЗ максимально комфортную и безопасную образовательную среду, отвечающую современным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.