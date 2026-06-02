Губернатор Подмосковья рассказал о результатах в сфере образования

Подмосковные учащиеся занимают призовые места на олимпиадах, включая международные, показывают отличные результаты на ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны, этому способствует, в том числе, труд педагогов и директоров школ. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отдельно он затронул ключевые приоритеты в сфере образования.

«Для нас всегда особое значение имеет качество образования. Важно строить и ремонтировать школы. Важно оснащать их современным оборудованием. Но самое главное — это учителя. Поэтому забота о педагогах, создание условий для профессионального роста были и остаются для нас безусловным приоритетом», – подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе уделяется отдельное внимание повышению качества образовательной среды. В рамках обновления инфраструктуры улучшаются здания, внедряются цифровые инструменты, лабораторное оборудование и современные образовательные технологии.

В ходе обращения Воробьев затронул тему востребованности колледжей. В 2025 году почти 57 тыс. девятиклассников Московской области выбрали колледжи. Губернатор уточнил, что сегодня 6 из 10 девятиклассников идут в колледж. Он подчеркнул, что школьники, которые связывают свою жизнь с рабочими профессиями, вызывают особое уважение.

За пять лет по президентской программе в регионе обновили 19 колледжей, в этом году работа по обновлению продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.