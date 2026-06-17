Строители завершили капремонт дошкольного отделения Центра образования № 25 Богородского округа на 60%

В Старой Купавне (Богородский городской округ) идет капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования № 25. Объект расположен по адресу: ул. Чапаева, д. 14. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности здания уже превысила 60%.

Ремонт реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

Сейчас на площадке одновременно выполняют несколько видов работ: разбирают устаревшие конструкции, занимаются отделкой и общестроительными задачами, обновляют кровлю и фасад, прокладывают инженерные сети.

Общая площадь дошкольного отделения составляет 1859,4 кв. м. Планируется, что обновленный детский сад начнет принимать воспитанников в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.