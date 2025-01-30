Строительство и реконструкция пяти спортивных объектов завершится в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году завершат строительство и реконструкцию пяти спортивных объектов. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«На эти цели выделяем 4,3 млрд руб. Практически все это — средства областного бюджета. В рамках государственно-частного партнерства удается сделать еще больше», – отметил он.

Брынцалов посетил церемонию открытия муниципального многофункционального спортзала на базе нового ФОКа на улице Строителей в Реутове. Полноценно ФОК заработает в феврале, а сегодня открылся большой зал, где смогут заниматься воспитанники «Спортивной школы».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги развития спортивной сферы в регионе за прошлый год.