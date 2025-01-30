Андрей Воробьев подвел итоги работы по развитию сферы спорта в Подмосковье за 2024 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области. В его рамках подвели итоги работы за прошлый год, обсудили развитие спорта в регионе и вручили награды отличившимся сотрудникам спортивных учреждений.

«Одна из особенностей нашего Подмосковья — это, безусловно, любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы — тренеры, наставники, спортсмены, и мы — на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии нашего президента, который уделяет большое значение здоровому образу жизни, воспитанию», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в Подмосковье нет ни одного города, где не был бы востребован профессиональный спорт. При этом, отметил губернатор, важно развивать и адаптивный спорт.

«Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — сказал глава региона.

В 2024 году в Подмосковье прошло более 12 тыс. спортивных мероприятий, общее количество их участников превысило 3,3 млн человек. В числе этих мероприятий — хоккейные и футбольные матчи губернаторского проекта «Выходи во двор». Воробьев поблагодарил участников игр и отметил важность этих матчей.

«Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за отношение, за поддержку, потому что все то, что мы так или иначе апробируем, начинается с Московской области», — сказал первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.

В рамках развития адаптивного спорта в Подмосковье в 2024 году была создана команда по следж-хоккею «Гвардия». Ее участниками стали бойцы СВО, отмеченные госнаградами.

«Сейчас у спорта появилась еще одна важная миссия, связанная с реабилитацией и возвращением к гражданской жизни ребят, принимавших участие в спецоперации», — отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

По его словам, на базе Сергиево-Посадского центра постинтернатного сопровождения будут оказывать помощь ветеранам СВО с полной потерей зрения.

«Большая работа в области проводится по вовлечению ветеранов спецоперации в паралимпийское движение. (…) Подмосковные атлеты блестяще выступили в Калуге на Кубке защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции Центрального и Северо-Западного федеральных округов и показывают отличные результаты на других всероссийских стартах», — рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В Подмосковье насчитывается более 14 тыс. спортивных сооружений. За 11 лет их количество увеличилось на 70%. Реализуется проект «50 Умных ФОКов», в рамках которого спорткомплексы в 34 округах оборудовали видеонаблюдением с использованием ИИ. В 2025 году камеры установят еще в 150 учреждениях.

Активно развивается и юношеский спорт. Команды Подмосковья показали хорошие результаты на летней и зимней Спартакиаде учащихся.

Ранее в области стартовал пилотный проект Единая Школьная Лига Подмосковья. В этом сезоне в ней принимают участие спортсмены из 13 округов — более 10 тыс. ребят.

В ближайшее время в области создадут Центр поддержки одаренных спортсменов. Это позволит сопровождать и поддерживать талантливых ребят с самого раннего возраста в части инвентаря, экипировки, поездок на сборы и соревнования.

В ходе заседания губернатор также поздравил 18-летнего Володара Мурзина из Химок, который стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам.