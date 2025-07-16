Строительство и реконструкцию четырех спортивных объектов завершат в Подмосковье до конца 2025 года

В Подмосковье до конца текущего года планируется завершить строительство и реконструкцию четырех объектов физической культуры и спорта. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В целом в Московской области развитию спортивной инфраструктуры уделяем большое внимание. До конца 2025 года в Подмосковье планируется завершить строительство и реконструкцию четырех крупных объектов физической культуры и спорта. Всего же в стадии проектирования и строительства находятся 12 спортивных объектов», — сообщил он.

К примеру, в Реутове строят Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. На проведение работ направили более 1,5 млрд руб. В рамках проекта помимо здания академии построят стадион с трибунами на 1 тыс. зрителей и большим игровым полем. Работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить их планируется к декабрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области на сопровождении ЦСС находится свыше 6 тыс. проектов.