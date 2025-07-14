Губернатор Подмосковья рассказал о проектах, которые находятся на сопровождении Центра содействия строительству

В первом полугодии 2025 года на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области находятся более 6,2 тыс. проектов, за этот период удалось создать 17,5 тыс. рабочих мест, что на 6 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также введено в эксплуатацию 720 нежилых объектов, общий объем инвестиций в которые составил 74 млрд рублей. Кроме того, выдано 1,3 тыс. разрешений на строительство — объем инвестиций превышает 194 млрд рублей», — написал губернатор.

Он напомнил, что обратиться в ЦСС можно по ссылке.

Так, например, центр уже помог получить разрешение на строительство второго корпуса ветклиники с операционными, лабораторией и неотложкой для животных в деревне Сколково в Одинцовском округе. Кроме того, его поддержка позволила построить шестой цех компании «ЭКОлаб» в Электрогорске и так далее. Воробьев отметил, что это говорит о высоком темпе развития региона и устойчивом интересе бизнеса к работе в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.