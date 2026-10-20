Строительство новых очистных сооружений в Обухово Богородского округа завершится в 2028 году

В рабочем поселке Обухово Богородского округа в конце 2028 года введут в эксплуатацию новые очистные сооружения. Ход строительства объекта проверил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин.

Сооружения строят с апреля в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в три этапа. На эти цели направят более ₽1,8 млрд.

Сейчас ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Мощность сооружений составит 5 тыс. кубометров в сутки. С вводом объекта качественными коммунальными услугами будут обеспечены свыше 12 тыс. жителей.

Развитие коммунальных объектов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме закупили 679 единиц коммунальной техники.