Свыше 1 тыс. мероприятий провели в библиотеках Подмосковья ко Дню защитника Отечества

В подмосковных библиотеках в рамках празднования Дня защитника Отечества прошло свыше 1 тыс. мероприятий. Их посетили более 15 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

К примеру, в Центральной библиотеке Лотошино торжественно вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В Домодедово наградили библиотекарей, которые занимались созданием Книги памяти о своих земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Истринской центральной библиотеке прошла акция в поддержку участников СВО. В ее рамках дети рисовали рисунки для военнослужащих.

Кроме того, в библиотеках были организованы тематические выставки, квесты, мастер-классы и лекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии празднования 23 февраля вручил награды бойцам спецоперации, спасателям, медикам и сотрудникам Росгвардии.