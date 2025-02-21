Губернатор Подмосковья вручил награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии празднования Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам.

«Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в Год защитника Отечества, в год 80-летия Победы. Традиционно в этом зале собрали людей, которые проявили себя — наших героев с их семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента», - открыл губернатор торжественное мероприятие.

Он поблагодарил спасателей и всех, кто помогал ликвидировать последствия теракта в Crocus City Hall, тех, кто работал и работает на Курском направлении, сотрудников Росгвардии, бойцов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец ]

В рамках церемонии была объявлена Благодарность президента РФ генерал-майору медицинской службы, заслуженному врачу РФ, начальнику Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны РФ Александру Есипову.

Также анестезиолог-реаниматолог Красногорской больницы Андрей Царев и завотделением анестезиологии-реанимации Дубненской больницы Данил Яцыно были отмечены нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец ]

Ордена «За доблесть и мужество» вручили командиру одного из подразделений воздушно-десантных войск Никите; старшему лейтенанту, командиру взвода мотострелкового полка Александру; подполковнику, заместителю командира мотострелкового полка Олегу; гвардии лейтенанту, командиру роты гвардейского мотострелкового полка Сергею; заместителю начальника СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Подмосковью Илье Гаджиеву; заместителю начальника службы пожаротушения — начальнику дежурной смены ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по региону Дмитрию Куракину; полковнику полиции, ветерану боевых действий, врио командира спецотряда быстрого реагирования «ГЮРЗА» ГУ Росгвардии по Подмосковью Денису Дудникову.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец ]

Ордена Преподобного Сергия Радонежского были удостоены старшина, инспектор-водитель взвода военной полиции мотострелкового полка Сергей; гвардии старший сержант, командир отделения гвардейского мотострелкового полка Иван; старший стрелок мотострелкового полка Рустам.

Кроме того, подполковник полиции, замначальника ГУ Росгвардии по Подмосковью Константин Невмержицкий получил почетную грамоту губернатора Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках заседания коллегии ГУ МВД России по региону выразил благодарность правоохранительному блоку за поддержку участников СВО и вручил награды отличившимся сотрудникам.