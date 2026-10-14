Свыше 11 тыс. нарушений чистоты зафиксировал ИИ на остановках Подмосковья

В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 11 тыс. нарушений чистоты на остановках

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта выявили более 11 тыс. нарушений чистоты на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть анализирует информацию с 670 камер системы «Безопасный регион» и с точностью 95% распознает мусор и переполненные урны на остановках.

В случае выявления нарушения система формирует задание на уборку с указанием координат объекта. После проведения работ система повторно проверяет объект.

Внедрение технологий ИИ отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капитальному ремонту железнодорожного вокзала «Дмитров».

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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