Свыше 11 тыс. нарушений чистоты зафиксировал ИИ на остановках Подмосковья
В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 11 тыс. нарушений чистоты на остановках
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В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта выявили более 11 тыс. нарушений чистоты на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нейросеть анализирует информацию с 670 камер системы «Безопасный регион» и с точностью 95% распознает мусор и переполненные урны на остановках.
В случае выявления нарушения система формирует задание на уборку с указанием координат объекта. После проведения работ система повторно проверяет объект.
Внедрение технологий ИИ отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капитальному ремонту железнодорожного вокзала «Дмитров».