Андрей Воробьев рассказал о планах по капитальному ремонту железнодорожного вокзала «Дмитров»
Губернатор Подмосковья: Вокзал «Дмитров» капитально отремонтируют в 2027-2028 гг
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Железнодорожный вокзал «Дмитров» в одноименном населенном пункте капитально отремонтируют в 2027-2028 годах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках церемонии старта строительства станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.
«Дмитров — один из старейших городов. Там находится уникальный ж/д вокзал. Чтобы приступить к его капремонту, о котором просили жители, важно соблюсти все требования, которые предъявляются к объектам культурного наследия. Мы берем два года, чтобы навести там порядок», - рассказал губернатор.
Проект будет реализован совместно с РЖД. В здании полностью обновят коммуникации, фасад, крышу, заменят окна и двери. Вокзал был построен в 1901 году и является объектом культурного наследия. Поэтому в рамках ремонта будет сохранен его исторический облик.
«Интенсивность железнодорожного, пригородного сообщения у нас в мегаполисе сочень высокая. И мы уже много лет работаем над тем, чтобы решать вопросы, связанные с безопасностью пересечения ж/д путей — это дополнительные пешеходные переходы, профилактические мероприятия. Такую работу ведем и на платформах, и на станциях», - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству ж/д станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.