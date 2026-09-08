Андрей Воробьев рассказал о планах по капитальному ремонту железнодорожного вокзала «Дмитров»

«Интенсивность железнодорожного, пригородного сообщения у нас в мегаполисе сочень высокая. И мы уже много лет работаем над тем, чтобы решать вопросы, связанные с безопасностью пересечения ж/д путей — это дополнительные пешеходные переходы, профилактические мероприятия. Такую работу ведем и на платформах, и на станциях», - добавил губернатор.