Свыше 13 тыс. пациентов получили помощь в стационарах кратковременного пребывания в Подмосковье

В Подмосковье в стационарах кратковременного пребывания помощь получили свыше 13 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Такие стационары открыли в 2025 году на базе 58 медучреждений региона. В них оказывают помощь пациентам, которым не нужно находиться в стационаре длительное время.

Получить медпомощь могут и взрослые, и маленькие пациенты. Она оказывается по самым разным профилям, в том числе по гинекологии, хирургии и офтальмологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых медицинских учреждений в регионе. Несколько новых поликлиник будут открыты в этом году.