Свыше 2 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Это вопрос комфорта и безопасности миллионов жителей Подмосковья», — подчеркнул он.

В 1289 домах заменят кровли, в 601 — внутридомовые инженерные системы, в 387 — фасады, в 137 — лифты.

Брынцалов напомнил, что в регионе ряду категорий граждан доступны льготы по взносам на капремонт. В их числе — ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, работники сельской местности.

Капитальный ремонт многоквартирных домов проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.