Свыше 280 фактов незаконного сброса отходов выявили в Московской области за неделю

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье за неделю зафиксировали 286 случаев незаконного сброса мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, нарушителей выявили на улицах в селе Дор в Шаховской, в деревне Перхурово в Чехове, в Черноголовке, в деревне Псарево в Ступино и в Солнечногорске.

Всего было вынесено 98 постановлений об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила более ₽1,5 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в Подмосковье выполнили на 91%.