Свыше 280 фактов незаконного сброса отходов выявили в Московской области за неделю
В Подмосковье за неделю зафиксировали 286 случаев незаконного сброса мусора
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю зафиксировали 286 случаев незаконного сброса мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
К примеру, нарушителей выявили на улицах в селе Дор в Шаховской, в деревне Перхурово в Чехове, в Черноголовке, в деревне Псарево в Ступино и в Солнечногорске.
Всего было вынесено 98 постановлений об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила более ₽1,5 млн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в Подмосковье выполнили на 91%.