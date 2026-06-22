Свыше 430 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в минувшие выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Подмосковье в выходные

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Подмосковье в выходные. Выездные бригады врачей работали в 27 парках региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всего за прошедшие выходные такой возможностью воспользовались 434 человека, а с начала акции почти 1,2 тыс.», - рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти обследование в парке могут все совершеннолетние жители Подмосковья. Результаты диагностики поступят в личный кабинет на портале «Здоровье».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.

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