Свыше 500 человек прошли обучение в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья за июнь

В учебно-курсовом комбинате ЖКХ региона за прошлый месяц обучение прошли 556 человек. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, по итогам июня 170 жителей прошли профподготовку; 25 слушателей повысили квалификацию; 361 человек проверил свои знания.

Обучение в центре проводится по нескольким программам. В их числе — машинист насосных установок, оператор котельных установок и другие.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе обновления систем водоснабжения в регионе.