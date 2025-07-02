Свыше 500 человек прошли обучение в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья за июнь
В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья за месяц обучили 556 человек
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В учебно-курсовом комбинате ЖКХ региона за прошлый месяц обучение прошли 556 человек. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, по итогам июня 170 жителей прошли профподготовку; 25 слушателей повысили квалификацию; 361 человек проверил свои знания.
Обучение в центре проводится по нескольким программам. В их числе — машинист насосных установок, оператор котельных установок и другие.
«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе обновления систем водоснабжения в регионе.