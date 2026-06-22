Свыше 90 информационных щитов установили на ж/д станциях и переходах Подмосковья с начала года

Более 90 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и переходах Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На щитах представлена информация о правилах безопасности на железной дороге. Также размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по оборудованным переходам.

Больше всего щитов установили на объектах железнодорожной инфраструктуры в Люберцах.

С января на железной дороге Подмосковья погибли более 80 человек. При этом свыше 40 летальных случаев произошли на станциях и переходах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.