Свыше 90 информационных щитов установили на ж/д станциях и переходах Подмосковья с начала года
В Подмосковье с января на объектах ж/д установили более 90 щитов с информацией
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Более 90 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и переходах Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На щитах представлена информация о правилах безопасности на железной дороге. Также размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по оборудованным переходам.
Больше всего щитов установили на объектах железнодорожной инфраструктуры в Люберцах.
С января на железной дороге Подмосковья погибли более 80 человек. При этом свыше 40 летальных случаев произошли на станциях и переходах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.