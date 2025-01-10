Свыше четырех тысяч домов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Свыше четырех тысяч жилых домов будут капитально отремонтированы в регионе в этом году, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 142 домах заменят свыше 360 лифтов. Также приведут в порядок свыше 2,1 тыс. кровель и 1 тыс. фасадов. В 689 домах заменят системы газоснабжения, в 1,2 тыс. домов отремонтируют внутренние коммуникации.

По итогам прошлого года в регионе провели работы в более чем трех тысячах домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках обращения с итогами 2024 года рассказал о планах по модернизации сферы ЖКХ в регионе.