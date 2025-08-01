Сырный фестиваль открылся в Подмосковье

Ежегодный Сырный фестиваль стартовал в деревне Дубровское в Истре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль будет идти три дня и завершится в воскресенье. В нем принимают участие 300 фермеров со всей страны. Также представлена продукция около 25 виноделен и предприятий НХП.

В программе фестиваля мастер-классы и ярмарки. Также пройдет «Сырный чемпионат России», по итогам которого будет определен лучший сыр страны. Оценивать продукцию будут эксперты из разных стран.

Добраться до места проведения фестиваля можно на бесплатных шаттлах от станций «Истра» или «Новоиерусалимская».

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