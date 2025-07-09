Андрей Воробьев: в Сергиевом Посаде заложили первый камень в основание крупнейшего в Европе животноводческого комплекса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях сообщил о старте строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде. По его словам, объект станет самым крупным в России и Европе.

«Сегодня заложили первый камень в строительство крупнейшего в России и Европе животноводческого комплекса под Сергиевым Посадом. Сделали это вместе с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и председателем совета директоров АПХ «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным», - рассказал губернатор.

Он выразил благодарность Правительству России и Минсельхозу РФ за поддержку проекта, а также подчеркнул, что открытие комплекса внесет значительный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны.

Соглашение о строительстве комплекса было подписано в рамках ПМЭФ. Запуск первой очереди объекта запланирован на 2027 год. В 2030-м планируется выйти на полную мощность. Комплекс рассчитан на 39,5 тыс. голов. В нем будет создан современный цех глубокой переработки молока. Проектная мощность предприятия составит 216 тыс. тонн молока в год; 12,4 тыс. нетелей; 372 тыс. тонн кормов ежегодно.

С реализацией проекта в регионе появится более 1 тыс. новых рабочих мест. Для сотрудников и их семей построят современный жилой квартал с всей необходимой социальной инфраструктурой. Также комплекс станет центром поддержки фермерских хозяйств.

«Уверен, что такие масштабные и технологичные проекты сделают сельское хозяйство одной из самых привлекательных и перспективных отраслей, в том числе для молодых специалистов. Желаю команде «Зеленой Долины» скорейшей реализации планов и больших успехов!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что компания «H&N» намерена расширить производство молочной продукции в Подмосковье.