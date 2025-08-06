Танцор из Подольска принял участие в международном фестивале в Марокко

Юный танцор из Подольска Павел Титов принял участие в международном фестивале «Дети мира». Мероприятие прошло в Марокко и собрало более 200 участников.

В Подмосковье этим летом библиотеки подготовили множество фестивалей и праздников, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Павлу Титову 15 лет. Он занимается в составе образцового хореографического коллектива «Созвездие» Дома культуры «Металлург». К участию в фестивале его подготовили хореографы народного ансамбля «Раззадоры».

«Подготовка к выступлению началась сразу после возвращения из "Артека". На репетиции у нас оставалось чуть больше недели, и в день мы репетировали примерно по четыре часа», — рассказал подросток.

В ближайшее время мальчик выступит на «Славянском подворье». В программе зажигательный номер с танцем моряка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие масштабные культурные мероприятия проходят в регионе этим летом.