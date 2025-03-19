Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Подмосковье в мае

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартует в Подмосковье в конце мая. Мероприятие пройдет уже в 25-й раз, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Площадкой проведения фестиваля традиционно станет музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово». В его рамках будут представлены спектакли о русском классике или основанные на его произведениях.

На участие в фестивале поступило свыше 140 заявок из 18 стран. В финальную афишу включили порядка 20 постановок из России, Казахстана, Белоруссии и Китая. Также будут организованы творческие встречи с режиссерами и актерами.

Кроме того, в мае будет проходить очный этап Мелиховской школы молодых театральных критиков. В нем примут участие около 20 человек.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь.

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