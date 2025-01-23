Губернатор Подмосковья рассказал о ходе реконструкции усадьбы Татищева под Солнечногорском

Реконструкцию исторической усадьбы Василия Татищева, которую проводят в Солнечногорске совместно с Российским военно-историческим обществом, завершат в 2026 году. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на заседании Попечительского Совета РВИО.

«Усадьба в городском округе Солнечногорск была когда-то практически в руинах, а сейчас преображается. Мы благоустроим территорию, там будет все красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьей, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», — сказал губернатор.

Он также выразил благодарность Свердловской области за реализацию совместного проекта. На территории усадьбы уже отремонтировали автодорогу, продолжили тропу к Рождественскому погосту, установили памятник Татищеву, а также открыли Аллею правителей России — скульптурную композицию Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией. Помощник Президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский уточнил, что там представлены правители — от князя Рюрика до первого президента России Бориса Ельцина.

«Отмечу большую помощь губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В Московской области реализуется программа благоустройства парков в лесах, я сам живу рядом с одним из них, и скажу, что мне всегда хочется туда поехать — там есть и лыжи, и ролики, и дорожки для бега, и квадроциклы. Подобного рода парк будет и здесь», — добавил он.

На территории усадьбы также появятся образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы. Здесь также проведут ремонт региональной дороги М-10 «Россия» — Болдино — Шахматово.

В Лыткарине также планируют обновить территорию рядом с усадьбой Чернышевых — там обустроят сквер с аллеями и прогулочными дорожками, амфитеатр, памятник учителю и наставнику Петра I — Никите Моисеевичу Зотову и не только. В рамках совместной работы с РВИО в регионе планируют установить стелы в населенных пунктах, которым присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». К ним относятся Коломна, Ступино и Подольск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.