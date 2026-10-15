Территории медицинских учреждений отремонтировали в 14 округах Подмосковья с начала года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на территориях 23 объектов. В общей сложности обновили около 28,6 тыс. кв. метров покрытия.

К примеру, отремонтировали территорию Дмитровской больницы на Больничной улице в Дмитрове, территорию Видновской стоматологической поликлиники на Строительной улице в Ленинском округе, территорию больницы на Жилинской улице в поселке Андреевка Солнечногорска, три территории Королевской больницы на Пионерской, Дзержинского и Богомолова.

Всего в рамках текущего ремонтного сезона планируется отремонтировать территории 45 медучреждений в 22 округах Подмосковья.

Ремонт территорий направлен на создание комфортных условий для пациентов и медработников, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.