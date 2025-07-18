Точка для бесплатной зарядки и парковка для самокатов появились в ДК «Октябрь» Подольска

В Подольске провели модернизацию Дома культуры «Октябрь» в рамках реализации проекта Министерства культуры и туризма Московской области «50 умных ДК».

Так, в ДК была обновлена навигация, установлены умные камеры, оборудована точка для бесплатной зарядки гаджетов, открыта точка с кофе, обустроена парковка для самокатов.

Как отметила директор ДК Татьяна Ропот, участие в проекте позволяет учреждению развиваться и создавать в нем комфортные условия для посетителей.

Ранее о реализации проекта «Умный ДК» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.