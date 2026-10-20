Трем стационарам Люберецкой больницы передали новое видеоэндоскопическое оборудование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Техника была поставлена первому и третьему стационарам. Там аппараты уже активно используют в работе для выявления заболеваний внутренних органов и проведения малоинвазивных операций.

Кроме того, оборудование получил новый эндоскопический центр, который откроется на базе второго стационара. Там будут проводить исследования желудочно-кишечного тракта и одномоментно удалять предраковые образования.

Учреждения Подмосковья оснащают самым современным медицинским оборудованием в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.