Три кикбоксера из Подмосковья выступят на чемпионате мира в Картахене

Три подмосковных спортсмена вошли в состав сборной России на чемпионат мира по кикбоксингу по версии Всемирной федерации кикбоксинга (WKF), который пройдет с 19 по 24 октября в Картахене (Колумбия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли Маргарита Пучкова (весовая категория до 50 кг, Красногорск), Никита Морозов (до 63 кг, Красногорск) и Иван Овсиенко (до 84 кг, Домодедово). Впервые сборная страны по кикбоксингу выступит на чемпионате мира со своим флагом и гимном, состязания проведут среди взрослых спортсменов (18 лет и старше) и ветеранов (35 лет и старше).

Чемпионат соберет сильнейших спортсменов из различных стран мира.

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