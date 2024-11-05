Три новостройки в составе ЖК «Одинград. Семейный» поставили на кадастр в Одинцово

В Одинцовском округе на территории жилого квартала «Одинград. Семейный» поставили на кадастровый учет три новых корпуса, рассчитанных на 725 квартир, этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь у дольщиков есть возможность оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и не только. В новых домах размещены квартиры с классическими планировками и жилье евроформата, уточнили в сообщении. На территории ЖК есть детские сады, магазины, аптеки, спа-салон, кафе и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.