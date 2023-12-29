Губернатор Подмосковья: права всех обманутых дольщиков восстановили в регионе

В Подмосковье до конца этого года восстановят права 117 тысяч дольщиков, пострадавших в разное время от недобросовестных застройщиков, они получат ключи от своих квартир или денежные компенсации. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В 2020 году на личной встрече [президент России] Владимир Владимирович Путин мне задал прямой вопрос — когда Подмосковье решит эту сложнейшую проблему? И был определен срок — 3 года. Мы приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие президента и наших жителей. При поддержке федерального правительства, Фонда развития территорий и ДОМ.РФ Московская область завершает масштабную работу — это ключи для 101 тысячи дольщиков и компенсации для 16 тысяч человек», — сказал губернатор.

Он также отметил, что после завершения этой работы в новых микрорайонах также будет вестись строительство школ, детских садов, поликлиник, будут проработаны маршруты общественного транспорта. Все проблемные жилые комплексы уже ввели в эксплуатацию, дольщики последних новостроек начнут получать ключи в январе. Приемку квартир будут вести совместно с застройщиками, инвесторами, Фондом РФ, Минжилполитики региона. Компенсационные выплаты можно будет получить через ДОМ.РФ и банк ДОМ.РФ в течение трех лет.

Дольщики ЖК «Центральный» в Одинцово попросили достроить их дом, ГК «Основа» и ГК ФСК достроят и введут его в эксплуатацию в феврале. В регионе также решат проблему граждан, которые не попадают под защиту прав дольщиков. Это те жители, которые пострадали в результате действий мошенников. Им окажут помощь за счет привлечения внебюджетного финансирования.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.