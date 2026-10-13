Центральная детская библиотека открылась после модернизации в Жуковском. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В библиотеке провели косметический ремонт и реорганизовали внутреннее пространство. В зале абонемента создали зону отдыха, в зоне читального зала — многофункциональное пространство с выдвижным экраном, столами-трансформерами, креслами, пианино. Также обустроили детскую зону и коворкинг.

Кроме того, учреждение получило новую мебель, современное оборудование и новые книги.

В библиотеке будут работать студия рисования, клуб юных читателей, кружок робототехники и клуб настольных игр. Здесь будут проводить мастер-классы, встречи с писателями и кинопоказы.

Модернизация библиотек проводится в рамках национального проекта «Семья».

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